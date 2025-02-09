الجيش السودانى يقصف مواقع تمركز الدعم السريع فى الخرطوم بالطائرات المسيرة

كتبت ـ ريهام عبد الله

واصل الجيش السوداني، قصف مواقع تمركز ميليشيا الدعم السريع، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، في أحياء شرق الخرطوم، مدفوعا بغطاء من الطائرات المسيرة، وهو ما مكنه من التمدد بشكل كبير، واستعادة السيطرة على "قطاع رئيسى" في العاصمة.

وقصف الجيش مواقع الدعم السريع، بالمسيرات في أحياء شرق الخرطوم فجرا، في ظل استمرار الهجوم الذي شنه منذ بضعة أسابيع لبسط سيطرته على كامل العاصمة.

وتمدد بشكل كبير في أحياء شرق النيل، شرقي العاصمة، وأشارت مصادر، إلى أنه بسط سيطرته على بلدات عدة، منها "عد بابكر" و"الوادي الأخضر"، فضلا عن سيطرته على أجزاء واسعة من حي "كافوري"، شمال شرقي الخرطوم بحري.

والتحم الجيش السوداني، الجمعة مع القوات الموجودة بمعسكر خطاب في الجزء الشمالي الشرقي من محلية شرق النيل بشمال شرقي الخرطوم، في حين واصل الجيش تقدمه باتجاه العاصمة، وكشف المصدر، أن الهدف من هذا الالتحام هو الربط بين عدد من قواته القادمة من خارج الخرطوم مع الأخرى داخل الولاية.

فيما أكدت مصادر محلية إن قوات الجيش تخوض معارك على تخوم منطقة "جياد" الصناعية التي تبعد حوالي 40 كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم.

وفى سياق آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي لم يظهر علنا منذ أشهر، وهذا أثر سلبا على معنويات مقاتليه.