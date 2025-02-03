أطباء السودان: 500 ألف شخص يواجهون الجوع فى مخيم زمزم بسبب حصار الدعم السريع

كتبت ريهام عبد الله

كشفت شبكة أطباء السودان، أن أكثر من 500 ألف شخص، يواجهون الجوع فى معسكر زمزم للنازحين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بسبب منع ميليشا الدعم السريع شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة من الوصول إلى معسكر زمزم بولاية شمال دارفور، التى تقع تحت حصار شديد.

وأدانت شبكة أطباء السودان فى بيان لها، قيام الدعم السريع بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المعسكر في ظل الحصار الذى تفرضه على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لما يقارب العام، حيث يواجه الآلاف من المدنيين خطر المجاعة الحادة في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

واعتبر أطباء السودان، أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل للمنظمات الإنسانية حق الوصول إلى المحتاجين دون عوائق، ويُفاقم من معاناة النازحين الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على قيادة الدعم السريع لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون قيود، قائلة :"نحمل الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الخطيرة التي قد تترتب على هذا الحصار غير المبرر".

