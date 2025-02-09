أخبار مصر.. مصر تستضيف قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية 27 فبراير

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استضافة مصر لقمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 27 فبراير
تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية
أفادت قناة "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل، أن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية.
المدارس تبدأ اليوم استلام استمارة الثانوية العامة من الطلاب وحتى 27 فبراير
تبدأ المدارس الثانوية العامة استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 من الطلاب وحتى 27 فبراير الجارى، حيث يقدم الطلاب الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة "رسوم دخول الامتحان" وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات، بالإضافة إلى رسم التقدم للامتحانات وهو 210 جنيهات للمتقدمين من الطلاب للمرة الأولى والثانية و410 للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة حيث أن القانون يمنح الطالب أحقية التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات أو 4 سنوات.
فرص عمل للممرضين بالمغرب بمرتبات 1200 دولار.. تعرف على طريقة التقديم
كشفت وزارة العمل، عن طلبية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للعمل بأحد أسواق العمل العربية، حيث أعلنت عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، بمرتبات شهرية بقيمة 1000 دولار، بالإضافة إلى 200 دولار بدل سكن، علما بأن التقديم يبدأ من اليوم السبت، ولمدة 10 أيام.
مصر تستعد لاستقبال الدفعة الثامنة من مصابى غزة لتلقى العلاج بمستشفياتها مجانا
يشهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة استعدادات مكثفة لاستقبال الدفعة الثامنة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية مجانا، فى إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطينى والتخفيف من معاناته.
انتظام الدراسة اليوم بالترم الثانى فى جميع مدارس الجمهورية
تنتظم الدراسة فى جميع المدارس اليوم الأحد بالفصل الدراسي الثانى، حيث تستقبل المدارس الطلاب فى جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام والفنى، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق الانضباط والالتزام والحضور بين الطلاب.
إجراء 700 ألف عملية جراحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 700 ألف عملية وجراحة في منشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.
نتنياهو يزعم: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
الطقس اليوم الأحد.. أجواء شديدة البرودة ليلا وشبورة وأمطار على هذه المناطق
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025، مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر عند 4 آلاف جنيه لعيار 21
قفز سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025 خلال التعاملات الصباحية باكثر من 5 جنيهات منذ فتح التداول على الذهب، مع إغلاق سعر الذهب العالمي قرب أعلى مستويات تاريخية سجلها الذهب عند 2860 دولاراً.
عيار 24 يسجل 4571.5 جنيها.
عيار 21 يسجل 4000 جنيه.
عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.
عيار 14 يسجل 2666.65 جنيه.
الجنيه الذهب 32000 جنيه.