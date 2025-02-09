آلام الرقبة.. 5 علاجات بسيطة لتخفيف الألم فى 48 ساعة

كتبت فاطمة خليل

آلام الرقبة هي الحالة الأكثر صعوبة والتي تتداخل مع عملك وأنشطتك اليومية، في بعض الأحيان، تجعل الأعراض من الصعب للغاية عليك الحصول على نوم جيد ليلاً، وهي الألم في العمود الفقري أو حوله أسفل رأسك والذي يُشعر به في الغالب في رقبتك أو منطقة الرقبة الجذرية وأحيانًا يمتد وينتشر إلى ذراعيك أو كتفيك، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون حادة - تستمر من أيام إلى ستة أسابيع - أو حتى مزمنة - تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، نظرًا لأن آلام الرقبة تتداخل مع أنشطتك اليومية وتقلل من جودة حياتك، فمن الأفضل علاجها في أقرب وقت ممكن، هناك بعض الطرق السهلة للقيام بذلك، بما في ذلك:

العلاج بالحرارة والبرودة

يقول الأطباء إن وضع كمادات ساخنة أو باردة على المنطقة المصابة يساعد بشكل كبير في تقليل الالتهاب وتخفيف توتر العضلات، في حين أن الكمادات الساخنة جيدة، يجب ألا تضعها أبدًا بدون وصفة طبية، حيث قد تلتهب العضلة أحيانًا بالحرارة.

يُنصح عادةً باستخدام الكمادات الباردة في أول 48 ساعة من الألم الحاد، في حين قد تكون الحرارة مفيدة للحالات المزمنة.

تمرين تدوير الرقبة

عند الجلوس لفترة طويلة، قد تشعر بأن رقبتك قد انحشرت، لذا حاول تدوير رقبتك أربع إلى خمس مرات في حركة 360 درجة، كرر ذلك كل ساعة إلى ساعتين، ثلاث مرات على الأقل في اليوم للحصول على راحة سريعة ودائمة.



التمدد

لا يخفف التمدد الألم والتصلب فحسب، بل يمنع أيضًا تكرار التهاب الرقبة في المستقبل. ومع ذلك، يقترح الأطباء أنه من المهم التمدد بلطف وببطء، والتأكد من أنك تتنفس دائمًا بشكل كامل.

لا تقم بحركات مفاجئة أو تفرط في التمدد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة.

غالبًا ما تكون التمارين التي تخفف من آلام الرقبة وتيبسها بسيطة ويمكن القيام بها في المنزل أو على مكتبك في العمل، ومع ذلك، تأكد من التحدث مع طبيب أو معالج طبيعي حول تحديد روتين قابل للإدارة يناسبك.

تشمل التمددات المستخدمة غالبًا للمساعدة في تخفيف تيبس الرقبة ما يلي:

تدوير كتفيك للخلف ثم للأمام في دائرة.

الضغط على لوحي كتفك معًا برفق، مع الحفاظ على الوضع لبضع ثوانٍ، ثم التكرار.

أدر رأسك ببطء من جانب إلى آخر، بقدر ما هو مريح.

الوخز بالإبر

من بين العلاجات البديلة، يعد الوخز بالإبر شائعًا وفعالًا للغاية، ووفقًا للخبراء، تتضمن الممارسة إدخال الإبر في نقاط ضغط محددة على جسمك لتخفيف التوتر والضغط والألم، إنه شكل من أشكال الطب الصيني التقليدي الذي تم ممارسته لآلاف السنين!

يعمل على مفهوم تحفيز مسكنات الألم الطبيعية في جسمك، مما يخلق تأثيرًا وهميًا.

ممارسة الرياضة

بصرف النظر عن ممارسة الرياضة السريعة للتخلص من آلام الرقبة، من المهم أيضًا أن تكون منتظمًا في ممارسة التمارين الرياضية حتى لا تواجه أي مشكلة من هذا القبيل في المستقبل.

تساعدك التمارين الرياضية على الحفاظ على لياقتك وصحتك مع منع الإصابة والألم بسبب ضعف العضلات في رقبتك أو حتى تخفيف التوتر الناتج عن الإجهاد.