7 نصائح لتخفيف ألم الرقبة.. منها تجنب حمل الأشياء الثقيلة وتمارين الإطالة

كتبت فاطمة خليل

قد ينتج ألم الرقبة عن الجلوس لساعات طويلة مع ثني ظهرك فوق الكمبيوتر المحمول، حيث ينشأ الألم بشكل أساسي بسبب سوء وضعية الجسم، لكن المشكلة الأكبر هي تجاهل هذا الألم وعدم علاجه حتى يتفاقم ويزداد، في هذا التقرير نتعرف على علاج ألم الرقبة بطرق بسيطة، بحسب موقع "Health".

ألم الرقبة شائع وقد يعاني منه كثير من الناس من حين لآخر في معظم الحالات، يكون ذلك نتيجة لسوء وضعية الجسم - إما الانحناء على الكمبيوتر لساعات طويلة أو الانحناء على طاولة العمل، أو الإفراط في استخدام الموبايل، أو النوم بشكل غير صحيح، في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون ألم الرقبة نتيجة لإصابة أو حالة طبية.

أسباب آلام الرقبة

قبل أن تجد الحلول، دعونا نتعرف على بعض الأسباب الشائعة لألم الرقبة، والتي تشمل:

1. وضعية الجسم السيئة: يحدث إجهاد العضلات في كثير من الأحيان بسبب سوء وضعية الجسم، مثل قضاء ساعات في الانحناء على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. حتى الأشياء البسيطة مثل القراءة في السرير يمكن أن تؤدي إلى إجهاد وتسبب آلام في الرقبة.

2. اهتراء وتمزق المفاصل: تتدهور مفاصل الرقبة مع تقدم العمر، مثلها مثل غيرها من المفاصل في الجسم. ينتج عن هذا البلى المرتبط بالعمر نتوءات عظمية يمكن أن تؤثر على حركة الرقبة وتسبب الألم.

3. الإصابات: الإصابات المصابة هي عندما يتحرك الرأس فجأة للخلف ثم للأمام ، مما يؤدي إلى ألم في الرقبة.

4. الأعصاب المضغوطة: يمكن أن تضغط النتوءات العظمية أو الأقراص المنفتقة في الرقبة على الأعصاب المتفرعة من الحبل الشوكي.

5. المرض: يمكن أن يحدث ألم الرقبة بسبب عدد من الأمراض، مثل التهاب السحايا ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، أو السرطان.

نصائح للتخلص من آلام الرقبة

1. تصحيح وضعية جسمك

تأكد من أن كتفيك في خط مباشر فوق الوركين والأذنين مباشرة فوق كتفيك أثناء الجلوس أو الوقوف.

حتى أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الشاشات الصغيرة الأخرى ، لا تحني رقبتك لتنظر إلى الجهاز ، بل ارفع الجهاز بما يتماشى مع رأسك.

علاوة على ذلك ، اضبط طاولة العمل والكمبيوتر والكرسي للحفاظ على الشاشة في مستوى العين مع الركبتين أقل قليلاً من الوركين واستفد من مساند الكراسي.

2. خذ فترات راحة متكررة

إذا كنت تقود لمسافات طويلة أو تعمل لساعات أمام الشاشة ، تحرك وقم بتمديد رقبتك وكتفيك على فترات متكررة.

3. تجنب حمل الأشياء الثقيلة على الأكتاف

تجنب حقائب الظهر الثقيلة على كتفيك وحتى يديك يمكن أن يجهد الوزن كتفيك ويسبب آلامًا في الرقبة.

4. النوم في وضع مريح

يجب أن يتماشى رأسك ورقبتك مع باقي جسمك ادعم رقبتك بوسادة صغيرة وحاول النوم على ظهرك مع رفع الفخذين على الوسائد، مما يؤدي إلى تسطيح عضلات العمود الفقري.

5. تجنب استخدام وسادة

إذا لم تختفِ آلام رقبتك، يمكنك محاولة النوم على سطح مستوٍ بدون وسادة عندما تتخلص من الوسادة، فإنها تحافظ على رأسك مستويًا، وهذا يقلل على الفور من الضغط على رقبتك.

6. تغييرات نمط الحياة

ابق نشيطا إذا كنت لا تتحرك كثيرًا، فقم بزيادة مستوى نشاطك تجنب التدخين لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بألم الرقبة.

7. تمارين الإطالة

العمل من المنزل أو الجلوس لفترة طويلة على جهاز كمبيوتر محمول يمكن أن يؤدي إلى آلام في الرقبة ومع ذلك ، فإن تمارين الإطالة السريعة يمكن أن تخفف من تصلب الرقبة قم بلف الكتف، الدوران الجانبي للأكتاف والرقبة.