موسم البطارخ فى دمياط.. البورى الأكثر انتشارا والكيلو بـ150جنيها.. صور

دمياط معتز الشربيني

تشهد محافظة دمياط توافر فى الأسماك المبطرخة بجميع الأسواق خاصة دمياط وعزبة البرج ورأس البر، وهى من الأنواع التى ينتظرها محبو أكل الأسماك.

وتعد هذه الأيام هى موسم أسماك البطارخ فى دمياط وبورسعيد يحدث عادة فى فصل الشتاء، وتحديدًا من شهر ديسمبر إلى فبراير.

أنواع الأسماك: البورى الأكثر شهرة لاستخراج البطارخ، الدنيس وهو الأعلى سعرا.

ويستمر موسم الأسماك المبطرخة حوالى 3 أشهر، حيث تبدأ عملية الصيد واستخراج البطارخ فى شهر ديسمبر وتستمر حتى شهر فبراير.

تختلف أسعار الأسماك والبطارخ حسب العرض والطلب، ونوعية السمك، وحجم البطارخ.، تكون الأسعار مرتفعة خلال موسم البطارخ نظرًا لارتفاع الطلب عليها ويتراوح سعرالكيلو البورى من 150: 180 جنيها، والدنيس المبطرخ يصل إلى 200 جنيه للكيلو جرام.



البطارخ