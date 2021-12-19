كيلو البطروخ بـ 350 جنيها والجمبرى بـ 110 فى سوق السمك بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد موسم الأسماك المبطرخة، وأسعارها والإقبال عليها، اليوم الأحد، خاصة السمك البورى المبطرخ الذى وصل سعره إلى 65 جنيهًا، وسمك السهلية المبطرخة الذى انخفض سعره إلى 110 جنيهات، وسعر كيلو البطروخ الطازجة 350 جنيه.

وقال، حسن الجرايحى، بائع سمك بسوق الإسماعيلية، أن سوق الأسماك فى عروس القنال شهد انطلاق موسم السمك البورى والسهلية المبطرخة، منذ قرابة شهر ويتبقى قرابة الأسبوع فقط على استمراره فى السوق، حيث ينتظر عشاق السمك ظهور البطروخ قرابة 45 يومًا فقط فى العام، مشيرًا إلى أن السوق يشهد عمليات تفريغ أسماك البورى من بيض الأسماك المعروف بـ"البطارخ البلدى"، وفيها يتم فتح بطن أنثى البورى واستخراج قوالب البطارخ، إما لجمعها وبيعها طازجة أو تمليحها وتخزينها، ويباع البورى المفرغ تحت اسم فوارغ بسعر أقل من البورى مغلق البطن، حيث يصل سعر كيلو البورى المنزوع منه البطروخ إلى 30 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البطروخ الطازجة 300 جنيه.

وأكد بائع السمك، أن أسماك البورى والطوبار والسهيلى تبدأ فى تكوين البيض "البطروخ" من أول نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، وتظهر علامات البطارخ على إناث السمك من خلال انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، وسمك السهيلى نظرًا لحجمه الصغير وبالتالى صغر حجم البطروخ لا يتم تفريغه، ولكن يباع مغلقًا بالبطارخ، لكن أسماك البورى والطوبار يتم فتح البطن بكتر وسحب البطروخ بعناية وفصله مع جزء من لحم بطن السمكة للحفاظ عليه"، مشيرًا إلى أن أسعار البطارخ الطازجة تتراوح بين 250 و500 جنيه للكيلو حسب نوعها، بلدى أو مزارع وحسب حجم البطارخ.

وكشف حسن الجرايحى عن أسعار الأسماك اليوم الأحد، كالتالى: الشبار من 15 إلى 25 جنيها، والبورى من 40 و45 جنيها، والبورى المبطرخ بـ 65 جنيها، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ 100 جنيه، ولوط المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 80 جنيها، ودنيس المزارع بـ 60 جنيها، ودنيس العريش بـ 70 جنيها، ودنيس القنال بـ 150 جنيها، ولشته الكبير بـ 70 جنيها، والسهلية وسط بـ 60 جنيها، وشخرم بـ 50 جنيها، والسردينة بـ 30 جنيها، مكرل حشو وبشوى بـ 50 جنيها، والجمبرى من 110 حتى 140 جنيها، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيها، الكابوريا من 50 إلى 80 جنيها، والخلول البلدى بـ 50 جنيها، وسمك سوبيا بـ 160 جنيها.