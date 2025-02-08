محافظ الإسماعيلية يوافق على مبادرة تجار الذهب لدعم قافلة إغاثة للشعب الفلسطينى

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع أعضاء شعبة الذهب بالغرفة لتنسيق الأعمال، لإطلاق قافلة إغاثية تضم 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية على مستوى المحافظة وبمشاركة كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات العاملة بالمحافظة.

وتأتي المبادرة في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم التنسيق لإعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، القمح، الزيت، البقوليات، المعلبات، بالإضافة إلى البطاطين والأغطية، مع التأكد من توافق جميع المواد مع معايير السلامة والجودة.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، دكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، مجدي زايد رئيس شعبة الذهب بالإسماعيلية، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية، ودكتورة رشا فرحان مدير متابعة المحافظ.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى أعضاء شعبة الذهب والذين بادروا بدعم أخواننا في غزة من خلال تجهيزهم ثلاث شاحنات إغاثة تحت إشراف مديرية التضامن بالإسماعيلية، حتى تكون مطابقة للمواصفات، معربين عن تعاونهم الدائم مع الدولة وقراراتها القوية بدعم القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على دور تجار الإسماعيلية الوطنيين، ومؤسسات المجتمع المدني في التكاتف مع القضايا الهامة بالمجتمع، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت.

ووافق محافظ الإسماعيلية على مطلب جموع تجار الذهب بتحديد يوم السبت إجازة أسبوعية لضمان الاستقرار النفسي والأسري للتجار وكذلك تنظيم العمل بينهم.

وأعرب التجار عن سعادتهم بتلبية محافظ الإسماعيلية لمطالبهم، مؤكدين على جاهزيتهم الدائمة للمشاركة مع المحافظة في كافة الأعمال التي تتطلب دعمهم، خاصة لما لمسوه من اهتمام بالغ من محافظ الإسماعيلية بالقضايا المزمنة والمشكلات التي كانت تسبب لهم العديد من المصاعب ومنه قراره الجرئ بفتح شارع مصر بعد عقود من خلاله لتحسين الحياة بالمنطقة وتنظيم الحركة المرورية ومنع التكدس وإعاقة الطريق.