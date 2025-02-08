محافظ الإسماعيلية يشهد منتدى التعاون بين الإسماعيلية وبلدية يانغتشو الصينية 2025

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، منتدي التعاون بين محافظة الإسماعيلية وبلدية يانغتشو الصينية 2025؛ بهدف توطيد العلاقات وسبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة في كلا البلدين، والذي أقيم بأحد فنادق الإسماعيلية المطلة على بحيرة التمساح.

وذلك بحضور بان قوه تشيانغ عمدة حكومة شعب بلدية يانغتشو الصينية، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، شو تشيجانج الأمين العام لحكومة شعب بلدية يانغتشو الصينية، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، ومحمد عبدالقادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ولفيف من المسؤولين ببلدية يانغتشو الصينية.

وفي بداية كلمته، رحب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بعمدة بلدية يانغتشو الصينية والوفد المرافق له على أرض محافظة الإسماعيلية عاصمة الفن والثقافة.

مؤكدًا "يتلاقى الشعبان المصري والصيني في تاريخ حضاري متشابه بشكل كبير، وهناك قواعد راسخة للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدولتين، وأن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة المجالات، وخاصة في العقود الستة الماضية، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، كما تنتهج الدولتان سياسات متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى الديمقراطية".

مضيفًا "لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونظيره الصيني شي جين بينغ بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، ومن بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، حيث شملت هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي والمجال الاقتصادي والتبادل التجاري وعدد من مجالات التعاون الأخرى".

وكانت رؤية القيادة السياسية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الصينية لتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأضاف "أكرم"، من هذا المنطلق نسعى في محافظة الإسماعيلية لاستقطاب العديد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات، حيث تساهم الشركات الصينية في توفير فرص عمل للشباب المصري ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

مؤكدًا، أنه في الستة أشهر الماضية، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إقامة العديد من المشروعات الصينية الهامة مثل مشروع شركة "زيجيانج هنجشنج" لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس، ومشروع شركة "هينيواي" لتصنيع أمتعة السفر، حيث تعتبر هذه المشروعات إضافة نوعية للاقتصاد المصري، كما تساهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات، وتعزيز التنمية الصناعية في المنطقة.

كما شهدنا إقامة ملتقى التوظيف للشركات الصينية، والذي يقام بشكل دوري في جامعة قناة السويس، كمنصة هامة للتواصل بين الشركات الصينية العاملة في مصر والشباب المصري، حيث يتيح هذا الملتقى فرصا للشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة في الشركات الصينية، والحصول على وظائف تساهم في بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.

وأشار "محافظ الإسماعيلية"، إلى أنه في مجال التعاون العلمي والأكاديمي شهدت جامعة قناة السويس تعاونًا وثيقًا مع الجامعات الصينية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، منها تبادل الطلاب والأساتذة، وإجراء البحوث المشتركة، وتقديم المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة في الصين، كما تم إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية الصينية في جامعة قناة السويس، مثل معهد كونفوشيوس، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعليم اللغة والثقافة الصينية في مصر.

هذا وقد شهدت مدينة الإسماعيلية ومدينة سوجو الصينية توقيع اتفاقية تآخي بين الطرفين عام 1998م، حيث ساهمت هذه الاتفاقية في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والاقتصادي بين المدينتين، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية والإدارة المح