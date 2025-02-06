محافظ قنا يدشن مبادرة إنسانية لدعم غزة بـ30 شاحنة مساعدات

قنا صابر سعيد

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المبادرة الإنسانية لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك عبر قافلة إغاثية تضم 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لنداء الواجب الوطني والإنساني تجاه الأشقاء في غزة، لمساعدتهم على مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وشدد على أن أهالي قنا، بكل إمكانياتهم، يقفون خلف القيادة السياسية ويدعمون جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

و أوضح محافظ قنا، أن التبرعات النقدية سيتم تلقيها عبر حساب المحافظة بالبنك الأهلي المصري، وذلك من خلال استمارة يتم تقديمها للمتبرع في ديوان عام المحافظة أو بمجالس المدن، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة عبر توفير الشاحنات والمساحات التخزينية الخاصة بهم في قنا والقاهرة الكبرى لدعم القافلة الإغاثية.

و أكد مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن التبرعات العينية تشمل المواد الغذائية، الملابس، البطاطين، المياه، والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبالها في مركز الإغاثة بالمعنا.

و كشف كريم محمد، مدير جمعية صناع الحياة، أن كل شاحنة ستنقل 1,050 كرتونة من المساعدات، حيث تبلغ تكلفة الكرتونة الواحدة 400 جنيه.

و في ختام المؤتمر، وجه محافظ قنا جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني إلى نشر روح المبادرة في ربوع المحافظة، مؤكدًا أن هذه القافلة تجسد ملحمة إنسانية تعبّر عن أصالة أهل الصعيد وتلبي نداء الواجب خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الراهنة.



