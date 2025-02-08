ما هو تسوس الرضاعة؟ ونصائح لحماية طفلك الرضيع

كتبت مروة هريدى

تسوس الرضاعة، والمعروف أيضًا باسم تسوس الطفولة المبكرة، هو شكل من أشكال تسوس الأسنان الذي يصيب الرضع والأطفال الصغار، ويحدث بسبب تركم بقايا الحليب على سطح الأسنان لفترات طويلة، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الرضاعة سواء كانت طبيعية أو صناعية عن طريق "الببرونة"، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. أسباب حدوث تسوس الرضاعة لدى الرضع أو الأطفال الصغار وكيف تتطور؟

يتجلى تسوس الرضاعة عادةً على شكل بقع بيضاء طباشيرية على الأسنان، والتي تتحول لاحقًا إلى اللون البني، وغالبًا ما تظهر حول عنق السن، بالقرب من خط اللثة، ويوجد هذا النوع من التسوس عادةً على السطح الخارجي للأسنان، ومع تقدم التسوس، يمكن أن يؤثر على الطبقات العميقة من الأسنان، مما يسبب الألم.

وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى انهيار التاج عند خط اللثة، تاركًا الجذور فقط خلفه، ويؤثر تسوس الرضاعة في المقام الأول على الأسنان العلوية، وليس الأسنان السفلية، بسبب وضع اللسان أثناء الرضاعة، وعند نوم الطفل بعدها وغلق فمه، يركد الحليب على سطح السن لفترة طويلة، حيث يقل تدفق اللعاب أثناء النوم، مما يزيد من خطر تلف الأسنان.

فيما يلى.. طرق الوقاية لمنع تسوس الأسنان المبكر لدى الأطفال

- من الضروري تنظيف أسطح الأسنان بعد كل مرة يرضع فيها طفلك، حيث يمكن القيام بذلك من خلال التنظيف بقطعة قماش مبللة أو مناديل نظيفة، وكذلك تنظيف اللثة بنفس الطريقة، لمنع تراكم بقايا الحليب عليهما.

- بمجرد ظهور بضعة أسنان في الفم لدى طفلك، يمكن استخدام فرشاة الإصبع لتنظيف أسطح الأسنان، ومع نمو الطفل، يمكن استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان بالفلورايد للحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

- تجنبِ أيضًا إضافة السكر إلى الحليب أثناء الرضاعة بالببرونة، لأنه يزيد من خطر تسوس الأسنان المبكر، كما يوصى بالتوقف عن الرضاعة بالزجاجة بمجرد أن يتمكن الطفل من الشرب من الكوب

- يجب أن تتبع الرضاعة خاصة قبل النوم دائمًا تنظيف الأسنان لدى طفلك.

- يجب على الآباء تحديد مواعيد منتظمة للتقييم مع طبيب أسنان الأطفال كل ستة أشهر للكشف عن العلامات المبكرة لتسوس الأسنان وضمان صحة الفم السليمة لأطفالهم.