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ديلي ميل: الرضاعة الطبيعة لأكثر من عام ونصف تعرض الأسنان الأولى للتسوس

الخميس، 20 يونيو 2019 10:30 م
ديلي ميل: الرضاعة الطبيعة لأكثر من عام ونصف تعرض الأسنان الأولى للتسوس الرضاعة الرضاعة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن الجانب السلبى الوحيد من الرضاعة الطبيعية لمدة أطول هو تعرض أسنان الطفل الأولى للتسوس.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أنه كلما زادت مستويات الرضاعة الطبيعية للطفل بعد بلوغه 18 شهرًا خلال النهار، ارتفعت مخاطر تسوس الأسنان الشديد للطفل فى وقت مبكر.

وأشار المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور بنيامين تشافى من جامعة كاليفورنيا، إلى أن الأولوية للأم هى الرضاعة الطبيعية، وذلك للتأكد من أن طفلها يحصل على التغذية المثلى.

وأكمل "تشافى" وفريقه الدراسة، وقالوا إنه محتمل وجود صلة بين الرضاعة الطبيعية على المدى الطويل وخطر تسوس الأسنان وتجاويف الفم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 458 طفلاً فى الأسر ذات الدخل المنخفض فى مدينة بورتوا أليجرى، والبرازيل.

ووجد الباحثون أن حوالى 40% من الأطفال الذين كانوا يرضعون من الثدى بين 6 و24 شهرًا، قد أصيبوا بتسوس الأسنان فى نهاية الدراسة، بينما الأطفال الرضع الذين اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية لفترة أطول من عامين وبشكل متكرر، قد ارتفعت نسبة تسوس الأسنان لديهم إلى 48%.

وأوصت منظمة الصحة العالمية (WHO) بتغذية الأطفال من حليب الثدى فى الأشهر الستة الأولى من حياتهم، مع إضافة الأطعمة الصلبة إلى نظامهم الغذائى من هذه النقطة.
 

 


الرضاعة الرضاعة

الرضاعة

اضرار كثرة الرضاعة

فوائد الرضاعة

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