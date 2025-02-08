فحوصات مهمة لمريض السكر قبل رمضان

كتبت إيناس البنا

أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ومعها قد يحتاج بعض الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر إلى إجراء فحوصات مهمة قبل قدوم الشهر لمعرفة كيفية الصيام بشكل صحى.

وفقًا لتقرير موقع diabetesaustralia الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكر من النوع 2 والذين لديهم سيطرة جيدة على نسبة السكر في الدم يكونوا معرضون لخطر منخفض من المضاعفات مع الصيام، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكر من النوع 1 أو أي شخص يستخدم الأنسولين أو أدوية السلفونيل يوريا عن طريق الفم لديهم خطر أكبر من المضاعفات المرتبطة بالصيام.

ما هى التقييمات والفحوصات الصحية قبل رمضان؟

يُنصح بإجراء تقيم طبي قبل رمضان مع الطبيب، لتقييم مستوى أمانك للصيام خلال شهر رمضان وقد يتضمن توصيات بتغيير أدويتك خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويدك بالتعليمات حول العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها، والتي قد تشير إلى أنك بحاجة إلى كسر صيامك لأسباب تتعلق بصحتك.

اختبارات مرضى السكر من النوعين الأول والثاني ومرحلة ما قبل السكر



اختبار الهيموجلوبين السكرى

يوضح اختبار الدم هذا متوسط مستوى السكر في الدم خلال فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر الأخيرة، ولا يتطلب عدم تناول الطعام لفترة زمنية معينة (الصيام)، يشير مستوى الهيموجلوبين السكري الذي لا تقل نسبته عن 6.5%، في اختبارين منفصلين، إلى الإصابة بداء السكر، بينما يشير مستوى الهيموجلوبين السكري الذي تتراوح نسبته بين %5.7 و%6.4 إلى الإصابة بمقدمات السكر، أما المعدلات الطبيعية، فهي التي تقل عن 5.7%.

اختبار سكر الدم العشوائي

ستؤخذ منك عينة دم في وقت عشوائي، وبصرف النظر عن آخر مرة تناولت فيها الطعام، فإن وصول مستوى السكر في الدم لمعدل 200 مليجرام لكل ديسي لتر (ملغم/دل) ـ أي 11.1 ميليمول لكل لتر (ملليمول/لتر) ـ أو أكثر يشير إلى احتمال إصابتك بداء السكري.

اختبار سكر الدم الصائم

ستؤخذ منك عينة دم بعد فترة من عدم تناول أي طعام في الليلة السابقة (الصيام)، يجب أن يكون المعدل الطبيعي لمستوى سكر الدم الصائم يقل عن 100 ملغم/دل (5.6 ميليمول/لتر)، يُعَد مستوى سكر الدم للصائم من 100 إلى 125 ملغم/دل (5.6 إلى 6.9 ميليمول/لتر) دليلاً على الإصابة بمقدمات السكر، أما إذا بلغ 126 ملغم/دل (7 ملليمول/لتر) أو أعلى في اختبارين منفصلين، فاعلم أنك مصاب بالسكر.

اختبار تحمل الجلوكوز

لإجراء هذا الاختبار، يتعين عليك الصيام طوال الليل، ويقاس بعد ذلك مستوى سكر الدم الصائم، وبعد ذلك، ستتناول مشروبًا محلى بالسكر، ثم يجرى تحليل مستويات السكر في الدم بانتظام على مدار ساعتين بعد تناولك للمشروب.

ينخفض المستوى الطبيعي للسكر في الدم عن 140 ملغم/دل (7.8 مليمول/لتر). تشير القراءة التي تزيد عن 200 ملغم/دل (11.1 ميليمول/لتر) بعد ساعتين إلى الإصابة بداء السكر، وتشير القراءة التي تتراوح بين 140 و199 ملغم/دل (7.8 ميليمول/لتر و11.0 ميليمول/لتر) إلى الإصابة بمقدمات السكر.

يجب مراقبة نسبة السكر في الدم وينصح الأطباء بعدم الصيام أو عند الصيام ضرورة الإفطار فورا إذا كان مستوى السكر في الدم أقل من 4 او اكبر 16 مليمول/لتر.