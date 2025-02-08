علماء يكتشفون أفضل طريقة لطهي البيض المسلوق للاحتفاظ بعناصره الغذائية

كتبت فاطمة خليل

طور العلماء طريقة جديدة لسلق البيض بشكل مثالي، حيث يمكنها طهي كل من الصفار والبياض مع تعزيز محتواها من العناصر الغذائية أيضًا، تُعرف هذه الطريقة بالطهي الدوري، وتتضمن تبديل البيضة بين الماء المغلي والبارد كل دقيقتين لمدة 32 دقيقة إجمالاً، تابع القراءة لمعرفة مدى استفادة البيضة من العناصر الغذائية وكيفية القيام بذلك بسهولة في المنزل، بحسب موقع تايمز ناو.



البيض مصدر غني بالبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى التي لا تساعدك فقط على اكتساب القوة ولكنها مفيدة أيضًا لصحتك بشكل عام.

يعتبر البيض من أفضل الأطعمة لتناول الإفطار، وكان هناك دائمًا جدال حول كيفية طهي البيض - وعندما يتعلق الأمر بسلقه، فهناك دائمًا ارتباك حول التوقيت. اكتشف العلماء الآن طريقة يقولون إنها قد تطبخ كل من الصفار والبياض بشكل مثالي وتعزز المحتوى الغذائي للبيض أيضًا.



وبحثت الدراسة، التي نشرت في مجلة Communications Engineering ، في صفار البيض وبياضه عند طهيهما دائمًا في درجات حرارة مختلفة، مما يعني أنه من الصعب الحصول على بيضة مسلوقة جيدًا مع الإفراط في طهي الصفار.



وقالت إميليا دي لورينزو، المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة الأساليب الرياضية للاقتصاد والتمويل والعلوم الاكتوارية في جامعة نابولي فيديريكو الثاني الايطالية: "يقوم بعض الطهاة رفيعي المستوى بطهي البيض عن طريق فصل الصفار عن بياض البيض وطهيهما في درجات الحرارة المثالية المقابلة لهما للوصول إلى قوامهما" الأمثل ".

توصلت دي لورينزو وفريقها إلى الطريقة المثالية لطهي جزأين من البيضة بشكل صحيح دون كسرها.

ووفقًا للعلماء، فإن الطريقة المثالية، المعروفة بالطهي الدوري، هي نقل البيضة بين وعاء من الماء المغلي على درجة حرارة 212 درجة فهرنهايت ووعاء من الماء على درجة حرارة 86 درجة فهرنهايت.

يجب نقل البيضة بين حاويتي الماء كل دقيقتين لمدة 32 دقيقة.

بمجرد طهي البيض، تم تحليله لمعرفة ملمسه وخصائصه الغذائية المحسنة. واكتشف الباحثون أن البيض المحضر من خلال الطهي الدوري - أو تعريض البيض لدرجات حرارة عالية ومنخفضة - كان قوامه صفارًا وبياضًا ناعمًا.

طهي البيض بشكل دوري يحتوي على مادة البوليفينول

وبحسب الخبراء، فإن صفار البيض المطبوخ بشكل دوري يحتوي على المزيد من البوليفينول، وهي مغذيات دقيقة تحمي الخلايا من التلف والالتهابات، وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

كيف يؤدي الطبخ الدوري إلى إنتاج المزيد من البوليفينول في البيض؟

ويقول الخبراء إنه على الرغم من عدم تأكدهم من سبب احتواء البيض على كمية أكبر من البوليفينول في هذه الطريقة في الطهي، إلا أنهم يعتقدون أن درجة الحرارة قريبة من درجة حرارة تحلل البروتين، مما يمنع فقدان العناصر الغذائية.

كما أن الطهي الدوري يتجنب التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة العالية، مما يساعدها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية الأكثر قيمة مثل البوليفينول، والتي تساعد في منع الأمراض التنكسية مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل الطبخ الدوري آمن ؟

يقول العلماء إن بإمكانك تحضير البيض المثالي في المنزل بأمان من خلال الطهي الدوري، حيث تتبع الطريقة درجة حرارة آمنة جيدة بما يكفي لقتل فيروس السالمونيلا، وهي بكتيريا مسببة للأمراض يمكن أن تسبب العديد من مشاكل التسمم الغذائي في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء.

كيفية تجربة الطبخ الدوري في المنزل ؟

رغم أن الطهي الدوري قد لا يكون أسرع طريقة لسلق البيض، فإن التحكم في درجة الحرارة في هذه الطريقة يقضي على أي خطر للتلوث. للقيام بذلك في المنزل، يجب عليك:

قم بغلي بعض الماء على الموقد ثم ضع حوضًا من الماء البارد بجانبه.

ثم ضعي بيضة متوسطة الحجم في الماء المغلي لمدة دقيقتين ثم انقليها إلى وعاء الماء البارد لمدة دقيقتين، كرري هذه العملية ثماني مرات.

