طبيب بيطرى ينصح بعدم سلق البيض لمدة أكثر من 12 دقيقة.. تعرف على السبب

كتبت آية دعبس

نصح الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، بعدم سلق البيض لمدة أكثر من 12 دقيقة، مشيرا إلى أن مُدة سلق البيض الصحية هى من 7 إلى 10 دقائق فقط، لافتا إلى أنه فى حالة سلق البيض لمدة 12 دقيقة أو أكثر يتلاحظ وجود لون حول الصفار مائل إلى اللون الأخضر، وهو عبارة عن مادة كبريتيد الحديد، وهو مركب كبريتى يسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى، ويسبب مغص شديد للأطفال والكبار، بالإضافة إلى انتفاخ بالمعدة ويزيد من ألم القولون.

وأوضح حمدى، لـ "اليوم السابع"، أن ماء سلق البيض غنى بالكالسيوم والبروتينات والكثير من الفيتامينات، قائلا: إن الماء الذى سبق سلق البيض فيه يمكنك استخدامه كعامل مساعد على تخفيف آلام العظام والحماية من الهشاشة، حيث أن هذا الماء يحتوى أيضاً على نسبة من الكالسيوم تقترب من الموجودة فى البيض، حيث يمكنك وقع قدميك في هذا الماء أو يديك فيه لمدة نص ساعة كى يمتص جسدك ما به من كالسيوم.

وأضاف: أن ماء سلق البيض يمكن استخدامه فى غسل الشعر خاصة الشعر الجاف لما يحتويه من بروتين، لذا يمكن منح الشعر مظهراً حيوياً من خلال غسله بماء سلق البيض، ومن الممكن أيضاً أن يتم إضافة الخل على ماء سلق البيض واستخدامه في تنظيف الأسطح والأواني لأعطائها مظهراً لامعاً وبراقاً، حيث يعمل الخليط على تنظيف الكلس وترك الأشياء بمظهر براق.