استعلم عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وأكدت أن البوابة توفر نتيجة الطالب إلكترونيا، والاستعلام عنها برقم الجلوس الخاص به، ذلك عبر الرابط هنا..

وأشارت إلى أنه من المقرر غدا الاحد، استلام ملفات الخاصة بالنتائج من الكنترول.

يذكر أن الامتحانات الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الازهرية، انطلقت منتصف الشهر الماضي، وبلغ عدد اللجان للشهادة الابتدائية 216 لجنة بينما بلغ عدد لجان الشهادة الإعدادية 113 لجنة موزعين عبر 17 إدارة تعليمية على مستوى مدن وقري المحافظة.

