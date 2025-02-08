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نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم.. خلال ساعات

السبت، 08 فبراير 2025 11:25 ص
نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم.. خلال ساعات بوابة الأزهر
كتب لؤى على

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تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ، محركات البحث خلال الساعات الماضية ، بحثا عن رابط نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم يتبقي اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسى الأول وإعلانها ، والمتوقع خلال ساعات.

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)
https://www.azhar.eg/splash.html
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

 

 

 

 

 







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