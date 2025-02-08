دراسة تحذر: شرب الشاي والقهوة بهذه الطريقة قد يسبب سرطان الفم

كتبت مروة هريدى

يُساء فهم الشاي والقهوة على أنهما سيئان لصحتنا، ولكن البوليفينول ومضادات الأكسدة موجودة بكثرة فيهما، ومع ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي والقهوة خاصة عند تناولهما ساخنين جدًا يزيد خطر الإصابة بسرطان البلعوم الفموى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا تقول الدراسة؟

وتشير الدراسة إلى أن تناول الشاي والقهوة ساخنين يزيد من المخاطر بسبب الإصابة الحرارية للبطانة الداخلية لتجويف الفم، فقد يسبب القهوة والشاي سرطان البلعوم الفموى عن طريق التسبب في إصابة حرارية لغشاء البلعوم، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون خطر الإصابة بسرطان البلعوم الفموي المنسوب إلى الإصابة الحرارية كبيرًا في المجتمعات التي يتم فيها استهلاك هذه المشروبات بشكل شائع.

بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب هذه المشروبات سرطان البلعوم الفموي أو تمنعه من خلال مكوناتها الكيميائية، لذلك، قام عدد كبير من الدراسات الوبائية بالتحقيق في ارتباط مؤشر كمية أو درجة حرارة استخدام هذه المشروبات أو الأطعمة والمشروبات الساخنة الأخرى بخطر الإصابة بسرطان الفم (OC).

يقول مؤلفو الدراسة "لقد أجرينا مراجعة منهجية لهذه الدراسات وأبلغنا بالنتائج الخاصة بكمية ودرجة حرارة الاستخدام بشكل منفصل، ومن خلال البحث وجدنا 59 دراسة مؤهلة، وبالنسبة للقهوة والشاي، كان هناك القليل من الأدلة على وجود ارتباط بين كمية الاستخدام وخطر الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، أظهرت غالبية الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المرتبط بدرجة الحرارة المرتفعة عند تناول هذه المشروبات، وذلك وفقًا للإحصائيات".

كان عدد الدراسات محدودًا، لكنها أظهرت باستمرار أن خطر الإصابة بسرطان الفم والبلعوم يزداد مع كلًا من الكمية المستهلكة ودرجة الحرارة، وكان هذان عاملان مستقلان من عوامل الخطر، وبالنسبة للأطعمة والمشروبات الساخنة الأخرى، أظهرت أكثر من نصف الدراسات زيادة كبيرة إحصائيًا في مخاطر الإصابة بسرطان الفم والبلعوم المرتبط بارتفاع درجة حرارة تناول الطعام والمشروبات".

بشكل عام، تشير النتائج المتاحة بقوة إلى أن شرب المشروبات عالية الحرارة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم، وتتطلب الدراسات المستقبلية استراتيجيات موحدة تسمح بدمج البيانات ويجب الإبلاغ عن النتائج حسب الأنواع الفرعية النسيجية للسرطان".