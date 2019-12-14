اختبار لعاب يمكنه الكشف عن سرطان الفم والحلق فى وقت مبكر

كتبت إيناس البنا

لسوء الحظ ، لا يتم تشخيص السرطانات التي تحدث في الجزء الخلفي من الفم والحلق العلوي حتى تصبح متقدمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن موقعها الذى يجعل من الصعب رؤيتها خلال الاختبارات السريرية الروتينية.

واكتشف الباحثون وفقا لتقرير مجلة Elsevier ، استخدام الماسحات الصوتية ، وهي طريقة جديدة غير غازية تحلل اللعاب لوجود فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) -16 ، والسلالة المسببة للأمراض المرتبطة بسرطانات البلعوم الفموية (OPCs) )، حيث كشفت هذه التقنية الجديدة وجود OPC في لعاب كامل في 40 ٪ من المرضى الذين تم اختبارهم و 80 ٪ من مرضى OPC بالفعل.

ووفقا للتقرير يبلغ عدد حالات الإصابة بسرطان البلعوم الفموى تقريبًا 115،000 حالة سنويًا في جميع أنحاء العالم، وهي واحدة من أسرع أنواع السرطان انتشارًا في الدول الغربية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري ، وخاصة في المرضى الأصغر سنا.

ومن جانبه أوضح الباحث المشارك توني جون هوانج، بجامعة ديوك الأمريكية انه من الأهمية تطوير أساليب المراقبة لتحسين الاكتشاف والنتائج المبكرة لسرطان الفم.

وأضاف : "بالنظر إلى هذه العوامل ، فإن الاكتشاف الناجح لفيروس الورم الحليمي البشري من اللعاب المعزول بواسطة نظامنا الفموي يوفر مزايا متميزة ، بما في ذلك الاكتشاف المبكر وتقييم المخاطر والفحص، وقد قد تساعد هذه التقنية الأطباء أيضًا على التنبؤ بالمرضى الذين سيستجيبون جيدًا للعلاج الإشعاعي أو يحققون بقاءً أطول بدون تقدم.

في هذه الدراسة ، قام الباحثون بتحليل عينات اللعاب من 10 مرضى تم تشخيصهم باستخدام فيروس الورم الحليمي البشري - OPC باستخدام الطرق التقليدية. ووجد الباحثون أن هذه التقنية حددت الورم العلامات البيولوجية DNA في 80 ٪ من الحالات، والتى ثبت أنها مثالية للاستخدام في الإعدادات السريرية.

ويتمتع اختبار اللعاب الجديد بأنه من خلاله يمكن إجراء التحليلات بتكلفة منخفضة نسبيًا وفي نقاط الرعاية، كما أنه مناسب للمراقبة المتكررة والمستمرة لتطور الورم وعلاجه ، على عكس الخزعة التقليدية.

وفقًا للباحثين ، يمكن أيضًا استخدام هذه التقنية لتحليل السوائل الحيوية الأخرى مثل الدم والبول، والبلازما .