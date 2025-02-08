حيل نفسية تساعدك على تهيئة طفلك لعودة الدراسة والمذاكرة من جديد

كتبت مروة محمود الياس

العودة للمدرسة بعد إجازة نصف العام، قد يكون صعبًا على بعض الطلاب، وعلى الأم تهيئة طفلها لعودة المذاكرة والمهام اليومية وانتظام اليوم الدراسى، وبعض الحيل النفسية الى يقدمها تقرير نشر في موقع sensationaltutors تسهل على الأم مهمتها وتساعدها في إدارة الوقت والمجهود.

نصائح وحيل نفسية تمكن الأم من تهيئة أطفالها لعودة المدارس

يشعر بعض الأطفال بالانزعاج مع عودة المهام الدراسية، هذه المشاعر السلبية عليك أن تتعاملين معها أولاً بأول، وذلك كى يعتاد الطفل التعامل مع المهام والمسئوليات المطلوبة منه، وتنظيم وقته جيدًا، وتحسين أدائه الأكاديمى والانتباه لدراسته والمهام المطلوبة منه، دون الشعور بمشاعر سلبية قد تؤثر على مستواه وتركيزه.

ضبط مواعيد النوم

إعادة ضبط مواعيد النوم أهم الإجراءات لتعويد الطفل على عودة المدرسة وهو ما يحسن تفكيره وهدوئه، الالتزام بخطة ومواعيد للنوم أمر في غاية الأهمية لاستعادة النشاط والحيوية والروح للمذاكرة مرة أخرى.

تحدثى مع طفلك

عن الأنشطة اليومية واليوم الدراسى بملفة تفاصيله بشكل صريح، دون تضخيم، ليستعد جيدًا، وساعديه على الاستعداد دون أن يشعر بالضغط

اتركى طفلك يعبر عن مشاعره

تجنبى نقد مشاعر طفلك تجاه عودته للمدرسة، فقط شجعيه عليها

استرجعا ذكرياتكما

استرجعى ذكريات العطلة القصيرة ، واشعرى مع طفلك بتقليل لضغوط

كونى منظمة

كونى منظمة في إعداد جداول المذاكرة والدراسة والواجبات منذ البداية بمساعدة طفلك

تجنبى التوتر

لا تظهرى توترك من عودة المدارس أمام طفلك بل كونى هادئة واستمتعا بعودة انتظام اليوم مرة أخرى

الإيجابيات

ذكرى طفلك بإيجابيات العودة للمدرسة ورؤية أصدقائه، واسترجاع نشاطاته المدرسية والرحلات والتفاعل الاجتماعى، هذه الأمور الإيجابية من شأنها أن تجعله أكثر إقبالا على المذاكرة وبدء الفصل الدراسى الجديد.