اليوم السابع
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الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من عودة ظاهرة جوية تؤثر على الطرق

الجمعة، 07 فبراير 2025 10:08 م
الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من عودة ظاهرة جوية تؤثر على الطرق الطقس اليوم .. شبورة مائية صباحا على الطرق
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على الطرق خاصة الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 8 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على  السواحل الشمالية والوجه البحرى ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

والبحر الأحمر مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل ارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية والغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

 







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