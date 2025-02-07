تعليمات مهمة من وزارة التعليم استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات للمديريات التعليمية بشأن إجراءات الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024.2025، موضحة أنه

في ضوء حرص الوزارة على تحقيق أعلى معدلات تحسين الأداء، وتنفيذ كافة المهام والمسئوليات بدقة وأمانة من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة واستكمالاً للاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024 فإنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التنبيه بالالتزام مشددا بما يلي:

(1) المتابعة الميدانية الجادة من جانب مديري المديريات، ومديري الإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لها الضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

(۲) التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وخلوها من أية مشكلات قد تهدد أمنهم، وسلامتهم.

3- سلامة أغطية الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، ومكافحة الباعة الجائلين، والتأكد من الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، ورفع أية مخلفات توجد في محيطها.

4 - التأكيد على صيانة المعامل والورش، وكافة التجهيزات والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب، من خلال البنود المالية المخصصة لها.

5- المتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المعظم.

6- التأكد من وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب بالمدارس في جميع المراحل التعليمية.

7- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى.

8- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية، والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس حرصا على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

9-متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي، وفي حالة الضرورة القصوى.

10- متابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية والتعليمية بكافة المدارس.

11- التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزارى رقم ( 150) لسنة 2024 ، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

12- متابعة التزام المدارس بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2024 بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي.

13- تفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية.

14- التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن، والإدارة العامة الإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة، والإبلاغ عن أية مخالفات أخلاقية الضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية، دون حدوث أضرار أو أعطال.

15- حظر تحصيل أية مبالغ مالية - تحت أي مسمى - من الطلاب، أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

16- غلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح مباشرة، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد مغادرة جميع الطلاب.

17- غرس قيم المواطنة، والانتماء، والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، والالتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية الفصل الدراسي الثاني، لكل المراحل التعليمية عن حب الوطن، وواجبنا نحوه، وغرس قيم الولاء ، والانتماء له.

18 مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب وكذلك جميع مظاهر العنف بالمدارس، وتفعيل دور كل من الإخصائي النفسي، والإخصائي الاجتماعي للتصدي لكافة هذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة متلوكيات الطلاب داخل المدارس، من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية.

19- حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا.

20- عدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأي العام، إلا بعد الرجوع للجهات المختصة بالوزارة.

21 متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة العاملين بها، والتواصل مع فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشكل دائم.

22- الالتزام بالخريطة الزمنية، ومواعيد عقد الامتحانات.

23- العمل على تنمية شخصية الطلاب - بشكل متكامل - مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، إلى جانب تشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها بالإضافة إلى تقييم ميول واتجاهات الطلاب، واكتشاف الموهوبين منهم لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

24- تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، يحظون فيها بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداء هم لرسالتهم السامية على الوجه الأكمل.

25- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين، والعمل على توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتذليل أية صعوبات أو معوقات تواجههم.

26- الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية، مع التوظيف الفعال لاستخدام السبورات والشاشات الذكية، بجميع المدارس المجهزة بها.

27- تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية؛ لإتاحتها لجميع الطلاب.

28- عقد لقاءات تشاورية - بصورة دورية - مع السادة أولياء الأمور المناقشة مقترحاتهم، والرد على كافة استفساراتهم، والعمل على حل أية مشكلات تخص أبناء هم الطلاب بشكل فوري.

وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الواردة بهذا الكتاب الدوري، دون إغفال أي منها.