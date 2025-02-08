السعودية: بدء تسجيل الرغبات لحجاج الداخل.. الأولوية لمن لم يسبق له الحج

كتبت ـ إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين في السعودية لموسم 2025، وأكدت الوزارة أنه يمكن استثناء المَحرم عند الحاجة للراغبات في التسجيل لرحلة الحج القادمة.

ونوهت الوزارة بأن الأولوية لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج.

وأتاحت الوزارة التسجيل عن طريق تطبيق نُسك، أو المسار الإلكتروني؛ إذ يمكن للراغبين في التسجيل استكمال البيانات الصحية، فضلاً عن إضافة المرافقين، وتقديم طلب استثناء المحرم عند الحاجة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إشعار المتقدمين فور إتاحة حجز الباقات، مفيدة بأن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.