المستشار الألمانى يؤكد رفضه خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة رفضه القاطع لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى في المنطقة.

وقال شولتس - خلال فعالية انتخابية، حسبما أوردت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية-: "أرفض تمامًا ما اقترحه ترامب، لا ينبغي نقل سكان غزة".

وشدد المستشار الألماني على ضرورة منع أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط والعمل على تحقيق التعايش السلمي بين دولة فلسطينية مستقبلية وإسرائيل.

وكان ترامب قد صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، يوم 4 فبراير ، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إدارة طويلة الأمد لقطاع غزة بهدف تطويره من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

كما اقترح إعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى في المنطقة يمكنها تمويل هذه العملية، مشيرا أيضًا إلى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال قوات إلى غزة إذا لزم الأمر.