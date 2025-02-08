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إدارات مطروح التعليمية تبدأ تلقى تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية غدا

السبت، 08 فبراير 2025 11:51 ص
إدارات مطروح التعليمية تبدأ تلقى تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية غدا طلاب الإعدادية
مطروح – حسن مشالى

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تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، بداية من غد الأحد، تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك طبقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم والتعليم بمطروح، ويستمر تلقي التظلمات لمدة 15 يومًا.

وأوضحت نادية فتحي مدير تعليم مطروح، أن الطالب أو ولي الأمر يمكنه التقدم بطلب للإدارة التعليمية التابع لها، بعد سداد الرسوم المقررة 35 جنيها عن كل مادة يرغب الاطلاع عليها، وتقوم الإدارات بتجميع الطلبات وتسليمها للكنترول لتحديد موعد لكل طالب وإعلامه، للاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وأضافت أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة، قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحص ومراجعة أوراق الإجابة.

وكانت مديرية التربية والتعليم، قد أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، يوم الاثنين الماضي، على الرابط الإلكتروني الخاص بها، عقب اعتماد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، نائبا اللواء خالد شعيب، نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح 81.4 %، وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم و اسماعيل جاتو وكيل المديرية.

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وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، قد تقدم لها  12699 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، وأدوا الامتحانات أمام 123 لجنة امتحانية، في مختلف الإدارات التعليمية وقطاع البنجر التعليمي.

 

 







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