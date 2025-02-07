ورش متخصصة فى التصوير السينمائى والإخراج ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام

الإسماعيلية- صبرى غانم

تتواصل فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث يقام بالصالون الثقافى بقصر ثقافة الإسماعيلية اليوم ندوتين متخصصتين ضمن ورشة صناعة الفيلم.

في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، يُقام سيمينار حول التصوير السينمائي، يقدّمه مدير التصوير مصطفى نبيل، الذي سيستعرض خلاله أسس وتقنيات التصوير السينمائي، مع تسليط الضوء على عناصر الإضاءة، تكوين الكادر، وحركة الكاميرا، بالإضافة إلى مناقشة تجاربه المهنية ورؤيته حول تطور التصوير السينمائي في ظل التكنولوجيا الحديثة.

أما في الساعة 3:00 عصرًا، فينعقد سيمينار للإخراج السينمائى، يقدّمه المخرج مهند دياب، حيث يتناول أساليب السرد البصري، توجيه الممثلين، إدارة مواقع التصوير، والتخطيط البصري للمشاهد، إلى جانب مناقشة تجاربه الإخراجية.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.

