مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:32
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 2:53
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:35 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 2:45 م
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 2:43 م
وقت صلاة المغرب 5:03 م
وقت صلاة العشاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 54: 2
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:33