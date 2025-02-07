غدًا.. آخر فرصة للتقديم بوظائف فى الإمارات بمرتبات تصل إلى 25 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

تنتهى وزارة العمل، من تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على وظائف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء غدًا السبت.

وأكدت الوزارة، أن الوظائف المطروحة تشمل عدة مجالات، تشمل 1000 عامل مهنى فى التخصصات التالية:



1- عدد 100 مساعد بناء.

2- عدد 100 نجار مسلح.

3- عدد 100 حداد مسلح.

4- عدد 100 لحام.

5- عدد 300 مركب هياكل.

6- عدد 200 بناء عام.

7- عدد 50 مشغل ماكينات.

8- عدد 20 كهربائى صناعى.

9- عدد 10 عامل مضخات

10- عدد 10 ميكانيكى صناعي.

11- عدد 10 ميكانيكى ديزيل.

ويمكن للراغبين فى التقدم لتلك الـ وظائف، التسجيل من خلال موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index، حتى يوم السبت المقبل، الموافق 8 فبراير 2025.

وأشارت إلى توفير الشركة عدة مميزات للمقبولين بتلك الوظائف، منها:

- توفير السكن.

- المواصلات.

- مصروفات الاستقدام للمتقدمين.

- وذلك براتب شهرى يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتى حسب طبيعة كل تخصص أى ما يعادل 25 ألف جنيه مصري.