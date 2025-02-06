فرص عمل لمليون مصرى للعمل فى ألمانيا خلال الـ4 سنوات المقبلة.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

تبذل وزارة العمل بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، جهودا للتوسع في توفير فرص عمل للعمالة المصرية بالخارج، ضمن جهود الحكومة لخفض معدلات البطالة، وإتاحة فرص آمنة تحافظ على حقوق العمالة بالخارج.

وقد قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة استقبلت عدة طلبيات من سوق العمل الأوروبى لاستقدام عمالة مصرية، من بينها ألمانيا وإيطاليا، موضحا أن ألمانيا أرسلت طلبية لاستقدام ما لا يقل عن مليون عامل مصرى خلال الأربعة سنوات المقبلة.

كان قد أعلن الوزير خلال الفترة الماضية، عن إجراء وزارة العمل مفاوضات مع الجانب الألماني لإعلان النوايا أو توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.

سوق العمل الألماني، ليس السوق الوحيد الذى من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل فرص العمل المتوفرة لديها للعمالة المصرية، والمهارات المطلوبة لها، بل وقعت الوزارة خلال عام 2024 مذكرة تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية لدولة قبرص، وجاري حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي، بالإضافة إلى اليونان، والتي تم توقيع اتفاقية العمالة الموسمية معها في نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن استقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء.

كما شهد عام 2024، أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية لتسهيل حركة العمالة المصرية، وفى إيطاليا يقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع اصحاب الاعمال، بشأن توفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية، من خلال المنصة الالكترونية الإيطالية، وغيرهم من الأسواق.

ووجه وزير العمل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالخارج، خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.