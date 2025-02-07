اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2-2025 فى البنوك المصرية.. آخر تحديث

الجمعة، 07 فبراير 2025 12:00 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2-2025 فى البنوك المصرية.. آخر تحديث سعر الدولار فى التعاملات الأولى اليوم الجمعة 7-2-2025
كتبت أسماء أمين

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سجل سعر الدولار فى التعاملات الاولى اليوم الجمعه 7-2-2025 فى البنك المركزى 50.23 جنيه للشراء، و50.36 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

 

ويقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

 

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.25 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.27 جنيه للشراء
50.37   جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
50.27 جنيه للشراء.
50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.25 جنيه للشراء
50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.28 جنيه للشراء

50.38  جنيه للبيع

 







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