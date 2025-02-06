سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات.. الجنيه الذهب يتراجع 80 جنيها

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 خلال منتصف التعاملات، مع تذبذب كبير في حركة الذهب وتغيرات مستمرة في سوق الذهب العالمي بعد أن خسرت الأونصة 20 دولاراً إلى 2850 دولاراً، وتراجع سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية نحو 80 جنيه ويسجل 32000 جنيه.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 5471.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 4000 جنيها.

عيار 18 يسجل 3428.5 جنيه.

عيار 14 يسجل 2666.75 جنيه.

الجنيه الذهب 32000 جنيها.

مجلس الذهب العالمي

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة ارتفع بنسبة 1% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 4974.5 طن في عام 2024 بأكمله في ظل زيادة الاستثمار في الذهب، ليشير أن البنوك المركزية سارعت في الشراء في الربع الرابع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.

أسعار الذهب متغيرة وفق السوق وتشمل الضرائب والمصنعية

كافة هذه الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.