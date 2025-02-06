اليوم السابع
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الخميس، 06 فبراير 2025 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مع ختام التعاملات.. سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 06 فبراير 2025 04:00 م
مع ختام التعاملات.. سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصرى سعر الدولار اليوم الخميس

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بالتزامن مع ختام التعاملات بالبنوك المصرية، ينشر "اليوم السابع" سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس مع ختام التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، فى بنك مصر  50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.28 جنيه 50.35 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام تعاملات البنوك اليوم الأربعاء كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.


 







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