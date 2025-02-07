اليوم السابع
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رابط التظلم على نتيجة صفوف النقل 2025 فى الجيزة

الجمعة، 07 فبراير 2025 09:00 ص
رابط التظلم على نتيجة صفوف النقل 2025 فى الجيزة طلاب ـ أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة، عن رابط التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2014-2025 لطلاب صفوف النقل، وذلك بالتزامن مع فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التظلمات إلكترونيًا.

وأوضحت المديرية، أن للتظلم على النتيجة يجب على الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة واستلام الإيصال الدال على الدفع.

وأشارت إلى أنه يمكن لولي الأمر تسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم من خلال الرابط التالي:
‏https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

وبدأت الإدارات التعليمية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، وذلك بإجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.

وتفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عددًا من المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.

وشدد على ضرورة استكمال أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، بما يشمل الإضاءة، الكهرباء، المقاعد، دورات المياه، والتهوية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في دعم العملية التعليمية وراحة الطلاب والمعلمين.

وأكد أن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لا يقتصر فقط على تهيئة المباني المدرسية، بل يشمل كذلك مراجعة الجداول الدراسية، وضبط آليات الانضباط المدرسي، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة التي تساهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

 


 







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التظلم على النتيجة

خطوات التظلم على النتيجة

رابط التظلم على النتيجة

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي



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