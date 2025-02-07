حصاد الوزارات..تعليمات مهمة من وزارة التعليم استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

رسالة وزير التعليم العالى لهيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة الترم الثانى

الصحة تستعرض السياسات الوطنية لسلامة المرضى خلال ورشة العمل لرؤساء القطاعات

وزيرة التضامن تستعرض جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة

تعليمات مهمة من وزارة التعليم استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى

وزارة التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة قريباً

جامعة حلوان تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى بتدريب متخصص حول تحليل أنماط السلوك

وزارة التضامن تتحمل المصروفات الدراسية لـ5 ملايين طالب من أبناء أسر تكافل وكرامة

قبل رمضان وحتى العيد.. الحكومة تجهز حزمة حماية اجتماعية استثنائية.. إنفوجراف

الإفتاء ترد على من يشكك في فضل ليلة النصف من شعبان بهذه الحجّة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى 26 محافظة.. بالاسم ورقم الجلوس