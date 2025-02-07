تعرف على خطوات توثيق شهادات الميلاد والوفاة

كتبت – بتول عصام

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة توثيق شهادات الميلاد والوفاة (مواليد مصر) المستخرجة من مكاتب الصحة، وفي هذا الإطار أوضح دليل خدمات وزارة الصحة والسكان على الموقع الرسمي الإلكتروني المستندات المطلوبة وشروط الحصول على الخدمة.

وفي التقرير التالي ننشر خطوات توثيق شهادات الميلاد والوفاة:

المستندات المطلوبة:

- أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة.

شروط الحصول على الخدمة:

- إحضار المستندات المطلوبة.

- أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية.

- مصاريف الخدمة 20 جنيهًا.

أما بالنسبة لطلب توثيق الشهادات والتقارير الطبية المستخرجة من الجهات التابعة للوزارة، فالمستندات المطلوبة:

- أصل الشهادة المطلوب توثيقها معتمدة من الجهات الادارية التابعة لها.

شروط الحصول على الخدمة

- أحضار المستندات المطلوبة

- أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد اقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية.

- مصاريف الخدمة ١٠ جنيهات.