اليوم السابع
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الجمعة، 07 فبراير 2025 07:52 م
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النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

الجمعة، 07 فبراير 2025 07:07 م
النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة محطة قطار
كتب سيد الخلفاوى

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طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين ، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى ، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية

واهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

 







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النقل

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

وزارة النقل



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