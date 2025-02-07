إجراء انتخابات نقابة الأطباء البيطريين فرعيى القاهرة والجيزة اليوم

كتبت آية دعبس

تجرى النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات التجديد النصفى للنقابات الفرعية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، الموافق 7 فبراير2025، من العاشرة صباحا، وحتى الخامسة مساء، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وقد سمحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، للمرشحين على المقاعد الإنتخابية بنقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين، بتعليق الدعاية "البوسترات والبانرات" الانتخابية الخاصة بهم، بدءا من مساء الأربعاء الماضى، شريطة أن تخلو من أي شعارات سياسية أو دينية أو حزبية، وأن يكون الإعلان فقط عن المنصب الذى تم الترشح له والبيانات الخاصة بالمرشح.

وأكدت النقابة، أن كافة إجراءات الانتخابات تُجرى بنزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، وأشارت إلى أنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعت كافة الأعضاء للمشاركة الفعالة في التصويت.

وكانت قد أعلنت النقابة عن إتاحة استخراج المرشحين لتوكيلات لمندوبيهم، في إطار إجراء الانتخابات لمقاعد نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين، على أن يكون المستخرج له التوكيل، معه بطاقة الرقم القومي الخاص به، وكذلك كارنية النقابة ساري حتى تاريخه، ويكون مسدد لاشتراكات النقابة العامة لعام 2024، وذلك لحضور الانتخابات ولجنة الفرز.

وفى وقت سابق، أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى للنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2025، وذلك عقب اعتماد اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة لها، بجلسة مجلس النقابة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، بعد انتهاء المدة القانونية للطعون والتنازلات.