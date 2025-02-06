‫مركز المناخ: الفترة الحالية أهم فترات جمع المحاصيل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه من اليوم وحتى 20 فبراير هى أهم فترة لجميع المحاصيل بدون مبالغة لكنها ستتعرض لارتباك كبير بسبب تقلبات النصف التاني من الشتاء مع بداية شهر أمشير.

أضاف فهيم أن هذه الفترة بداية مرحلة بداية التزهير أو الاخصاب أو العقد لبعض اشجار الفاكهة "مانجو - زيتون - نخيل - متساقطات" وهى فترة حساسة جدا لتقلبات أواخر الشتاء وتحتاج تركيز كبير وضمان استقرار سريان العصارة والوقاية من امراض التقلبات مثل البياض الدقيقي والتبقعات البكتيرية واعفان الجذور لمعظم أشجار الفاكهة .

أوضح فهيم أن هذه المرحلة هى بداية طرد السنابل و مليء الحبوب للمحاصيل الشتوية " القمح - الفول - البسلة - الحبوب العطرية - الحمص" في حاجة ماسة لمركبات البوتاسيوم والسيتوكينين لاسراع عملية الامتلاء والنضج قبل تقلبات الربيع المتكررة ويجب الحذر من الصدأ الاصفر في القمح على الأصناف الحساسة اللى انزرعت بالمخالفة الخريطة الصنفية في الوجه البحري "جميزة 11" بالتحديد .

أما المحاصيل الأرضية "البطاطس - البنجر - البصل - الثوم" وهى فترة هامة لبدايات التبويض أو التحجيم عمر ومهم جدا حمايتها من أمراض الندوات واللفحات والتبقعات، و خضر الانفاق ( البطيخ - الكنتالوب - الطماطم التى تعرضت وسوف تتعرض لصدمات حرارية تتسبب زيادة في معدلات التنفيل "تساقط العقد الحديث".

وبالنسبة للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة والشتل "ذرة ولب وخضر صيفية مبكرة " سوف تعاني من نقص فسفور حاد وضعف عام للنمو وتحتاج إلى تكثيف اضافة محفزات النمو ( وليس منظمات النمو) .