التقويم القبطى.. اعرف النهارده كام طوبة أبرز شهور الشتاء

كتب ـ محمود راغب

النهارده كام طوبة فى التقويم القبطى؟، هذا هو السؤال الأكثر شيوعا على محركات البحث لمعرفة التاريخ القبطى وموعد انتهاء شهر طوبة الذى يعتبر من أكثر شهور الشتاء برودة.

التاريخ القبطي اليوم الإثنين 3 فبراير 2025:

ووفقا للتقويم القبطى يتوافق اليوم الإثنين 3-2-2025 مع 26 طوبة، حيث يمتد شهر طوبة من 9 يناير إلى 7 فبراير وفقًا للتقويم الميلادى، ويعتبر من الأشهر المهمة في التقويم القبطي نظرًا لارتباطه بالمواسم الزراعية.

التقويم القبطى

وعند الحديث عن التقويم القبطى يجب أن نشير فى البداية إلى أن لقب الأقباط (أو القبط) في الأصل كان يُطلق على سكان مصر بوجه عام، منذ العصور الفرعونية، وقد عُرفوا بهذا الاسم نسبة إلى مدينة جيط (جبيتيو) عاصمة مقاطعة نتروى بصعيد مصر، والمعروفة حالياً باسم قفط، وعندما فتح العرب المسلمون مصر عرف سكانها بالقبط، تجاوباً مع اللقب الشائع لمصر آنذاك.

و كان المصريون حينئذ يعتنقون الديانة المسيحية فقد أصبح لقب القبط خاصاً بمن يعتنق المسيحية من المصريين دون غيرهم، وقد احتفظ الأقباط بالنظام الفرعوني للتقويم المصري على أساس السنة الشمسية ذات الأشهر الاثني عشر، كل منها ثلاثون يوماً، يلحق بها أيام النسيء ؛ وعددها خمسة أيام في السنين البسيطة، وستة أيام في السنين الكبيسة، ولتحديد السنين الكبيسة، قسمت السنوات القبطية إلى وحدات، كل منها 28 سنة.

أشهر التقويم القبطى

والتقويم القبطي احتفظ بأسماء الشهور القديمة التي عرف بها التقويم الفرعوني منذ الأسرة الخامسة والعشرين في عهد الاحتلال الفارسي لمصر، وهذه الأشهر هي: (1) توت (2) بابة (3) هاتور ( 4 ) كيهك (5) طوبة (6) أمشير (7) برمهات (8) برمودة (9) بشنس (10) بوؤنة (11) أبييب (12) مسرى.

ويعتبر التقويم القبطي التقويم الديني الرسمي لطائفة الأقباط في مصر، كما اعتبر تاريخ ولاية الإمبراطور الروماني دقلديانوس حكم 29 ذلك بهم مصر بداية للتقويم القبطي، وذلك تخليدا لشهداء الأقباط، الذي ذكل الإمبراطور الوثني لتمسكهم بعقيدتهم المسيحية، ورفضهم تأليهه وعبادته، وتخليدا لهذا العهد الدموي الرهيب فقد أطلقوا عليه "عصر الشهداء" وعرفوا تقويمهم القبطي بتقويم الشهداء ، وقد تحددت بداية التقويم القبطي على هذا الأساس بيوم 29 أغسطس من عام 284 ميلادية ويقابل أول توت من ذلك التقويم، وبعد تصحيحات عدة في التقويم الميلادي في منتصف القرن السادس عشر صار 11 سبتمبر يقابل بداية السنة القبطية.



