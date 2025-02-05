اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2025 03:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

1000 فرصة عمل للمصريين بالإمارات بمرتبات تصل إلى 25 ألف جنيه.. تفاصيل

الأربعاء، 05 فبراير 2025 01:37 م
1000 فرصة عمل للمصريين بالإمارات بمرتبات تصل إلى 25 ألف جنيه.. تفاصيل وزارة العمل تواصل توفير الفرص فى دولة الإمارات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على وظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الوظائف في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى فى الأسواق الدولية، بما يسهم في الحد من البطالة، وذلك حتى يوم السبت المقبل.

وأكدت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل عدة مجالات، تشمل 1000 عامل مهني فى التخصصات التالية:
1-   عدد 100 مساعد بناء.
2-   عدد 100 نجار مسلح.
3-   عدد 100 حداد مسلح.
4-   عدد 100 لحام.
5-   عدد 300 مركب هياكل.
6-   عدد 200  بناء عام.
7-   عدد 50 مشغل ماكينات.
8-   عدد 20 كهربائي صناعى.
9-   عدد 10 عامل مضخات
10- عدد 10 ميكانيكي صناعي.
11-    عدد 10 ميكانيكي ديزيل.

ويمكن للراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل من خلال موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index ، وذلك حتى يوم  السبت 8 فبراير 2025.

وأشارت إلى توفير الشركة عدة مميزات للمقبولين بتلك الـ وظائف، منها:
-  توفير السكن.
- المواصلات.
- مصروفات الاستقدام للمتقدمين.

- وذلك براتب شهرى يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتى حسب طبيعة كل تخصص أى ما يعادل 25 ألف جنيه مصرى.







مشاركة

وزارة العمل

فرص عمل بالخارج

وظائف بالخارج

وظائف بالامارات 2025

وظائف للمصريين بالامارات 2025

وظائف القوى العامة

فرص عمل القوى العاملة

اليوم السابع بلس

فرص عمل فى الإمارات

وظائف فى الإمارات

وظائف الامارات



الموضوعات المتعلقة

وزير العمل: تلقينا طلبية لاستقدام مليون عامل مصرى لألمانيا خلال السنوات الأربعة المقبلة.. نستهدف خفض البطالة لـ5.5% العام الجارى.. محمد جبران: نطور منظومة التدريب مع القطاع الخاص لتأهيل العمال لاحتياجات السوق

الأحد، 02 فبراير 2025 11:00 م

100 فرصة عمل كمندوب للمبيعات بمرتبات 8 آلاف جنيه.. إنفوجراف

الأحد، 02 فبراير 2025 04:00 ص

وزارة العمل: 1575 فُرصة عمل جديدة فى 48 شركة خاصة فى 12 مُحافظة

الإثنين، 03 فبراير 2025 09:37 ص

وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة للأعمال الهندسية بمرتبات تصل لـ 20 ألف جنيه

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:12 م



الرجوع الى أعلى الصفحة