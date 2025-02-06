هطول أمطار واستمرار إغلاق ميناء العريش.. طقس شديد البرودة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، أجواء غير مستقرة، حيث يسود طقس شتوي بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع هطول أمطار متقطعة وهبوب رياح باردة على مختلف مدن المحافظة.

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في شمال سيناء تتراوح بين 4 و16 درجة مئوية، حيث سجلت مدينة العريش 10 - 16 درجة، ومدينة رفح 9 - 16 درجة، بينما سجلت مدينتا الحسنة ونخل في وسط سيناء 4 - 16 درجة.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يظل باردًا نهارًا مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال سيناء، ومدن القناة، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على جميع أنحاء المحافظة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

وشهدت عدة مناطق في المحافظة هطول أمطار متفرقة، حيث استقبلها الأهالي بفرحة، خاصة أنها تسهم في زيادة منسوب المياه الجوفية وري المحاصيل الزراعية في المناطق الصحراوية.

أكدت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء. كما أوضحت الغرفة أنه لم يتم تلقي أي بلاغات أو شكاوى متعلقة بالأحوال الجوية حتى الآن.

وللّيوم الثاني على التوالي، يستمر إغلاق ميناء العريش البحري أمام حركة السفن بسبب سوء الأحوال الجوية، وأوضح مصدر مسؤول بالميناء أن الإغلاق جاء نتيجة اضطراب حالة الطقس، مشيرًا إلى أن إعادة فتح الميناء ستتم فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح. كما لفت المصدر إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن لتصدير المنتجات السيناوية بمجرد تحسن الظروف الجوية.

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، فيما تهب الرياح شمالية غربية.