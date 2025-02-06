نوة الكرم.. رياح وأمواج عالية تصل لـ6 أمتار بكورنيش الإسكندرية "مباشر"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم اليوم السابع بثا مباشرا اليوم الخميس، لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة تقلبات جوية شديدة في انخفاض بدرجات الحرارة ورياح شديدة وارتفاع الأمواج التى تصل إلي 6 أمتار وتسجل درجات الحرارة العظمي 17 درجة والصغري 12 درجة .

تضرب نوة الكرم محافظة الإسكندرية لليوم الثاني والتى جاءت متأخرة عن موعدها أسبوعا، بسبب التأثر بظاهرة التغيرات المناخية، حيث شهدت محافظة الإسكندرية، حالة من التقلبات الجوية تأثرا بمنخفض جوى بارد يضرب البلاد، وشهدت الإسكندرية أمطارا متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة ، مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة

و"نوة الكرم" تهب على الإسكندرية فى الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة فى أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 6 فبراير 2025، نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية تصل سرعتها من 35: 50 كم فى الساعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



ومن المتوقع طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (2.5): (4) متر، والبحر المتوسط : مضطرب جدا ارتفاع الأمواج (4: 6) متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.



ارتفاع الأمواج في الإسكندرية



حالة الطقس بالإسكندرية



طقس الإسكندرية انخفاض بدرجات الحرارة



طقس متقلب بمحافظة الإسكندرية