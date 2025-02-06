الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. تقلبات جوية وأمطار بهذه المناطق

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والأجواء مائلة للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما يشهد اليوم استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (4:6 متر) ، والبحر الأحمر وارتفاع الموج من (4:2.5 متر)



ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.