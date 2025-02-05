تحذيرات عاجلة من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار من البداية للنهاية

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد من اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية اليوم الأربعاء 5 فبراير وغدا الخميس 6 فبراير 2026، حيث من المتوقع أن تبدأ على السواحل الشمالية ومع تقدم ساعات النهار تؤثر على المناطق الداخلية

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن أبرز عناصرها الأساسية وترتيبهم طبقاً للأهمية، كالأتى:

1- نشاط الرياح الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.



2- اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من ( 6:4 متر ).

3- انخفاض فى درجات الحرار بمعدل من (3:2 )درجة مئوية .

4- سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مهيأة خلال فترات المساء اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

5- القاهرة الكبرى والوجه البحرى والمناطق الداخلية يجب عدم الانخداع بالاستقرار فى الأحوال الجوية خلال فترة الصباح.

ويسود اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وانخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد .

ومن المتوقع اليوم طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر، والبحر المتوسط : مضطرب جدا ارتفاع الأمواج (4: 6) متر

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.