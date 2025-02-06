نسب النجاح العامة للفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 74.71%.

جاءت نسبة المتقدمين الإعدادية العامة، 147 الف 760 طالب و طالبة، حضر منهم 146الف 97 طالب و طالبة، نجح منهم 108 الف 764 طالب و طالبة، بنسبة 74.45%.

و الإعدادية المهنية إجمالي المتقدمين 1623 طالب، حضر منهم 1528 و نحج منهم 1524 طالب و طالبة بنسبة 99.9%.

والطلاب الصم عددهم 50 طالب و حضر منهم 47 و نجح منهم 47 بنسبة نجاح 94%، و الطلاب المكفوفين عددهم 15 حضر منهم 15 نجح منهم 13، باجمالي 87%.

ذلك باجمالي 149 الف 148 طالب و طالبة، نجح منهم 147 الف 700 طالب و طالبة بنسبة نجاح 74.71%.