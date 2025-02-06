اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 فبراير 2025 10:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نسب النجاح العامة للفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

الخميس، 06 فبراير 2025 10:22 ص
نسب النجاح العامة للفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية جانب من اعتماد النتيجة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 74.71%.

جاءت نسبة المتقدمين الإعدادية العامة، 147 الف 760 طالب و طالبة، حضر منهم 146الف 97 طالب و طالبة،  نجح منهم 108 الف 764 طالب و طالبة، بنسبة 74.45%.

و الإعدادية المهنية إجمالي المتقدمين 1623 طالب، حضر منهم 1528 و نحج منهم 1524 طالب و طالبة بنسبة 99.9%.

والطلاب الصم عددهم 50 طالب و حضر منهم 47 و نجح منهم 47 بنسبة نجاح 94%، و  الطلاب المكفوفين عددهم 15 حضر منهم 15 نجح منهم 13، باجمالي 87%.

ذلك باجمالي  149 الف 148 طالب و طالبة، نجح منهم 147 الف 700 طالب و طالبة بنسبة نجاح 74.71%.

IMG-20250206-WA0000
 
 
IMG-20250206-WA0001






مشاركة

الشرقية

كنتررول الشهادة الاعداديه بالشرقية

نتيجة الإعدادية 2025 بالشرقية

مديرية التعليم بالشرقية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

الشهادة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

درجات الصف الثالث الاعدادي

محافظة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجه الاعداديه

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

نتيجه

اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية

شهاده ثالثه اعدادي

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي

موعد ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2025

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقيه

الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025






الرجوع الى أعلى الصفحة