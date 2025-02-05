موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ان كنترول النصف الدراسي الاول للشهادة الإعدادية انتهي من اعمال رصد الدرجات و المراجعة النهائية .

وأضاف لـ " اليوم السابع"، انه من المقرر عرض نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية غدا الخميس علي المحافظ المهندس حازم الأشموني لاعتمادها وإعلانها عبر البوابة الالكترونية للمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالب وطالبة موزعين على 818 لجنة إمتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت قد انطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وانتهت الخميس الموافق 23 يناير 2025 م ، في مادة العلوم.

