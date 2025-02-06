محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 74.71%.

وقال محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للإمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالب وطالبة موزعين على 818 لجنة إمتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

حضر منهم 149 الف 148 طالب و طالبة، نجح منهم 147 الف 700 طالب و طالبة.

وكانت قد انطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وانتهت الخميس الموافق 23 يناير 2025 م ، في مادة العلوم.