نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية.. بالاسم ورقم الجلوس

الشرقية - إيمان مهنى

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بعد اعتمادها من المحافظ.

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كان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اعتمد منذ قليل نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 74.71%.

وقال محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للإمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالب وطالبة موزعين على 818 لجنة إمتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

حضر منهم 149 ألفا 148 طالبا وطالبة، نجح منهم 147 ألفا 700 طالب وطالبة.

وكانت قد انطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وانتهت الخميس الموافق 23 يناير 2025 م ، في مادة العلوم.