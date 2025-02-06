منتدى لقاحات إفريقيا يوصى بضرورة شراء 30% من اللقاحات المصنعة بالقارة

كتبت أمل علام

اختتم المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى إفريقيا فعالياته بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ناىب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وشارك فى ختام المنتدى، الدكتور جين كاسيا الرئيس التنفيذى لـ مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى"CDC"، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة جافى للقاحات والتحصين، وعدد من خبراء العالم فى تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية حيث تم إصدار عدد من التوصيات الهامة خلال ختام المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى افريقيا.

وأهم توصية هو الاتفاق على شراء 30% من الأدوية واللقاحات المصنعة محليا فى القارة الأفريقية.

و إنه تم اختيار 5 دول كمركزا للتميز وهم: مصر والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وروندا، وأن يكون لمصر دورا رياديا فى تصنيع اللقاحات لأنها أصبحت عاصمة تصنيع الأدوية واللقاحات.

كما أوصى المنتدى پأهمية تصنيع الأدوية والمستحضرات واللقاحات فى القارة الإفريقية مع التزام جميع الدول فى افريقيا بذلك بتقنيات عالية وذات جودة وأن تتمتع بالامان والفاعلية، مع ادخال التقنيات الحديثة فى تصنيع اللقاحات ونقل التكنولوجيا، مثل ادخال تقنيةmRNA.

كما أوصى المنتدى بضرورة تبنى غجراءات التاهب للجواىح المستقبلية ، مع اعطاء الاولوية للقاحات المصنوعة فى افريقيا وانتاجها فى جميع انحاء افريقيا.



واصدر المنتدى توصية بضرورة ضمان سلامة وامان اللقاحات وبجودة عالية وادماج المنتجات الطبية ضمن خططها الوطنية وتعزيز الشراكات الوطنية, مع زيادة التمويل المخصص للقطاع الطبى ويتضمن استثمارات مستدام واليات التمويل المخصص بهدف توسيع قطاع التمويل.

كما اوصى المنتدى بانه سيتم توفير كميات اكبر من اللقاحات و المنتجات الطبية من خلال مركز السيطرة على الامراض لتحسين جودة المنتجات الطبية والالتزام بالمبادئ الواردة فى البيان الختامى.



الدول الافريقية المشاركة فى المنتدى



جانب من حضور المنتدى



جين كاسبا المدير التنفيذى لمركز السيطرة على الامراض



خلال المنتدى الثانى للقاحات



خلال ختام فعاليات المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى افريقيا



مشاركون من جميع قارة افريقيا



