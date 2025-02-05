مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى: نهدف لإنتاج اللقاحات المحلية بنسبة 60%

كتبت أمل علام

عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد برئاسة الدكتور هشام ستيت، وبالتعاون مع مؤسسة جافى وهو التحالف العالمى للقاحات والتحصين ومركز السيطرة على الأمراض الأفريقي"CDC" المنتدى الثانى لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا، والذى يعقد على مدى يومين.



ساندرا هايلي بمركز السيطرة على الامراض الافريقي

من جانبها قالت ساندرا هايلي براجر من مركز السيطرة على الأمراض الوقاية منها الأفريقى، إننا نهدف إلى إنتاج اللقاحات المحلية بنسبة 60% بحلول عام 2040 ، ولكن هناك فجوة كبيرة بين المصنعين والمؤسسات التمويلية فى افريقيا، مضيفة، إن مركز السيطرة على الأمراض سيمول بعض المصنعين من خلال مرحلتين المرحلة الأولى، وهو تقديم الدعم الفنى من حيث دراسات الجدوى، وهناك مرحلة التحضير والاستعداد لتقديم المواد الخام وتقديم حوافز للمنتجين والمرحلة الأخيرة هو التوصيل بين المصنعين والمستثمرين لتمويل مشاريعهم.



الدكتور محمد بادات بمركز السيطرة على الامراض

من جانبه قال الدكتور محمد بادات بمركز السيطرة على الأمراض الافريقى والمسئول عن تسويق اللقاحات ، إن هناك تحديات كثيرة نواجهها، بدأنا فى تحقيق 3 أهداف، موضحا إننا وصلنا إلى 9 مصنعين لديهم مرافق للتصنيع واليات التمويل الحالية ونحاول سد الفجوات بين المصنعين والمستثمرين، وحصول المؤسسات على التمويل من البنك الأفريقى، وهناك مراحل لتقديم الدعم من الحكومات، حيث تستثمر فى البنية التحتية وهناك عمليات لتطوير البحث العلمى، وتقديم العديد من الحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مجال اللقاحات.



جانب من الحضور

وأضاف، ان هناك مرافق موجودة بالفعل ولكن بالنسبة للآليات فهناك 6 من أصل 9 مصنعين يعانون من الفجوة التمويلية تتجاوز 250 مليون دولار، ونحن بحاجة إلى مزيد من التمويل للعمليات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ونحن الآن فى مراحل المحادثات من أجل توفير التمويل، مضيفا، إن معظم المنشات الموجودة بالفعل بحاجة إلى إمكانيات تمويلية، وهذا يتطلب إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال من 30 إلى 40 مليون دولار فى أمس الحاجة اليها، مؤكدا، إن المستثمرين يلعبون دورا محوريا، لذلك لابد من سد الفجوات والذى سيؤثر على السوق وعلى صناعة اللقاحات ومن المهم أن نحدد الاحتياجات ولابد من وضع خطط للمخاطر والاستعداد إليها وسنتحدث مع المصنعين الأفارقة وهيئة تصنيع اللقاحات الأفريقية، لأن تصنيع اللقاحات أكثر خطرا من المشاريع الأخرى ونحاول إقناع الممولين وجذب رؤوس الأموال وإعطاء ضمانات لهم، لأن آفاق السوق ليست بالأمر السهل.



ممثلي الجهات المهتمة بالادوية واللقاحات فى افريقيا